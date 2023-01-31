В Пермском крае в феврале начнется строительство нового горнолыжного комплекса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чусовом появится новый всесезонный горнолыжный комплекс «Ермак». Строить его начнут в феврале этого года, а открыть планируют в 2027 году.

В «Ермаке» будут горнолыжные трассы протяженностью 7 км с подъемниками. Там также откроется детская горнолыжная школа.

На первом этапе работ, который стартует этой зимой, создадут планировки учебных и туристических склонов, построят канатную дорогу, кресельный подъемник и учебный корпус детской спортивной школы.

Второй этап начнется в 2024 году. Он предполагает обустройство трассы и установку системы искусственного оснежения.

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