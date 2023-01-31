В Перми осудят пенсионера, который насмерть сбил трех женщин на Карла Маркса

Фото: Подслушано Пермь

В Перми окончено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего водителя, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Пенсионера обвиняют в нарушении ПДД, в результате чего погибли три женщины-пешехода.

Авария произошла 24 сентября прошлого года на площади Карла Маркса. Nissan Qashqai протаранил остановку и сбил людей, которые ждали свой автобус. На месте скончалась 82-летняя пенсионерка. Через несколько дней в больнице умерла 85-летняя пациентка, а через месяц — 87-летняя. Также пострадала 32-летняя женщина. Она получила серьезные травмы.

В ходе следствия установлено, что водитель иномарки сел за руль в болезненном состоянии. Он не справился с управлением и допустил влетел в остановку.

Собрана достаточная доказательная база, подтверждающая его вину.

В ближайшее время уголовное дело направят в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65