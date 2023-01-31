Льготная ипотека для медиков на квартиры в Новой Перми

Получить ипотеку по сниженным ставкам могут врачи и работники медицинских организаций вне зависимости от категорий и наличия высшего медицинского образования.

«Новая Пермь» – это южные ворота города. Кварталы новой жизни строятся во Фролах, буквально в 3 км от Свердловского района Перми. Заезжать в Новую Пермь удобно и приятно. После реконструкции улица Героев Хасана уже стала свободной от пробок. Дорога от Комсомольского проспекта до новых кварталов составляет всего 15 минут. А благодаря строительству дополнительных дорожных сетей в кварталах новой жизни добраться домой станет еще быстрее. Планируется строительство съезда с Восточного обхода, а также для удобства жителей предусмотрено строительство 35 тысяч квадратных метров квартальных и внутриквартальных дорог.

В комплексе будет шесть тематических активити-парков, доступных только для жителей и общественный сквер «Пермский период» с динопарком, городом гамаков и тренажерным залом под открытым небом. Во дворах создаются площадки для детей разных возрастных групп, пространства для отдыха взрослых и спортивные зоны.

Для сотрудников медицинских учреждений процентные ставки по ипотечному кредитованию в кварталах «Новая Пермь» снижены на 0,2 процентного пункта.

По условиям программы, договор заключается на срок до 30 лет, первоначальный взнос – от 15%, ставка 5,2% по семейной ипотеке, максимальная сумма кредита – 6 миллионов рублей.

Подробности о проекте, способах приобретения квартир и их стоимости с удовольствием расскажут эксперты по кварталам новой жизни. Звоните +7 (342) 207 2000.

НАША СПРАВКА

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭСКА-СТ", ИНН 5904149797

Проектная декларация на сайте наш дом.рф.

Кварталы новой жизни «Новая Пермь» – коммерческое наименование проекта комплексной застройки многоквартирными жилыми домами расположенных по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, кадастровый номер квартала 59:32:3430001:1285», Очередь 1».

5,2% – ставка для медицинских сотрудников по программе «Семейная ипотека» АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года. Агент по продажам ООО «Эстейт Плюс».