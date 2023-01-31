В Перми определили подрядчика, который достроит проблемный дом по улице Сокольской

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Стал известен подрядчик, который достроит дом «Треста №14» по улице Сокольской, 10б в Кировском районе Перми. Работы выполнит коллективный участник в составе ООО СФ «Основание» и ООО «СМП-3000». Итоги конкурса подвел Региональный фонд защиты прав дольщиков.

Лицом коллективного участника стало ООО «Основание». Договор с ним подпишут до 14 февраля. После это у подрядчика будет девять месяцев для завершения строительства.

Напомним, что 18-этажный дом в Закамске начали строить в 2016 году. ПАО «Трест №14» планировало сдать его через два года. Напомним, что «Трест №14» признали несостоятельным в 2018 году.

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