Руководителем компании «Новогор-Прикамье» с 1 февраля станет Сергей Касаткин

Фото: Новогор-Прикамье

Действующий директор компании «Новогор-Прикамье» Владимир Глазков уходит на пенсию. Освободившуюся должность с 1 февраля займет Сергей Касаткин, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Сергей Касаткин был первым замдиректора компании. Теперь ему как руководителю поставлены две главные задачи — улучшить условия труда для сотрудников компании и сократить количество внеплановых отключений воды в городе.

Компания «Новогор-Прикамье» существует с 2003 года. Она отвечает за подачу только холодного водоснабжения.

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