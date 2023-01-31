Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 31 января 2023 года к 08:00 пробки в 6-7 баллов отмечаются в Ленинском районе Перми: на ул. Ленина от ЦУМа к ул. Куйбышева, на Комсомольком пр. от ул. Петропавловской к ул. Ленина, на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Луначарского и от ул. Пушкина до ул. Луначарского.

Есть серьезные затруднения в движении в Индустриальном районе: на круговом движении ш. Космонавтов в районе ТЦ «Колесо», на ул. Леонова от Западного обхода до ул. Промышленной, на нескольких участках ул. Леонова от ул. Свиязева до ш. Космонавтов, на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов, на ул. Карпинского от пр. Декабристов до ул. Стахановской.

В Мотовилихе традиционно в пробках встали: ул. Фокинская от ул. Стольникова до ул. Мостовой; ул. Мостовая от ул. Огородникова до ул. Соликамской, ул. Соликамская от ул. Липовой до ул. Гашкова.

Заторы наблюдаются:

- на ул. Трамвайной от ул. Желябова до ул. Вишерской;

- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной;

- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции;

- на ул. Островского от ул. Тимирязева до ул. Революции;

- на ул. Суханова от ул. Чернышевского до ул. Белинского;

- на перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева со стороны Стахановского перехода;

- на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад» при движении к кольцу у «Велты»;

- на ул. Грибоедова от пр. Октябрят до ул. Уинской.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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