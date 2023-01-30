Пропавшего в Пермском крае 30-летнего молодого человека нашли мертвым

Фото: Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей"/ВКонтакте

- Найден, погиб, выражаем соболезнование родным и близким, благодарим всех за помощь в поиске, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к записи о пропавшем 30-летнем Валерии Семенове.

Напомним, Валерия Семенова объявили в розыск еще в прошлом году. Ночью 10 декабря он ушел из дома по улице 20 лет Победы в Соликамске и бесследно исчез. Вечером 28 января волонтеры сообщили грустную весть - молодого человека нашли мертвым. Как сообщил КП-Пермь источник, знакомый с ситуацией, тело Валерия нашли недалеко от его дома. Сейчас эксперты устанавливают, носит ли его смерть криминальный характер.

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