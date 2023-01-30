В Перми вместо рухнувшей «300 П» установят скульптуру «Сердце Пармы»

Процесс "рождения" новой скульптуры. Фото: Пермь-300. Всё реально!/ВКонтакте.

На эспланаде в Перми уже начали возводить скульптуру «Сердце Пармы». Как сообщили в паблике «Перми-300. Всё реально!», «Зимний вернисаж» пополнится новой инсталляцией взамен растаявшей на прошлой неделе «300 П».

Напомним, скульптуру «300 П», которая победила в Кубке России «Зимний вернисаж» в этом году, разрушило потепление и сильные ветра. Так как восстановлению она не подлежала, то ее решили демонтировать. В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми тогда прокомментировали, что красота ледяных скульптур хрупкая и недолговечная.

- В этом основная особенность этого материала, а работа ледовых скульпторов сродни работе ювелиров. Именно скульптура победителей была одной из самых технически сложных, из-за этого и самой хрупкой.

Новую инсталляцию создают пермяки Сергей Батуев, Андрей Катаев и Максим Верт, двое из них участвовали в Кубке «Зимний вернисаж». Работа стартовала 30 января и должна завершиться к вечеру 3 февраля.

Уточним, выставка ледовых скульптур открыта до 20 февраля, вход свободный.

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