Власти Перми планируют комплексное развитие территории участка на месте дома с Есениным

"Дом с Есениным" на углу Куйбышева и Луначарского остался только на фотографиях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство имущества и градостроительства Пермского края, инспекция госстройнадзора и ООО «ЭкоИнвест» прорабатывают совместно вопрос о комплексном развитии территории в центре Перми. Речь идет об участке между улицами Куйбышева, Луначарского и Пушкина. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Реновация предполагается на территории площадью 3,3 га. Памятники архитектуры на пересечении Пушкина и Луначарского будут учтены в проекте и при разработке концепции застройки. Последнее слово станет за Градоветом, который будет рассматривать проект.

Уточним, изначально на участке, что находится на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского планировали построить новый корпус медакадемии, но стройку заморозили в лихие 90-е. О долгострое вновь заговорили, когда в 2009 году стрит-арт художник Александр Жунев нарисовал на торце здания портрет великого русского поэта Сергея Есенина. Но в 2017 году легендарное здание снесли. В данный момент на огороженной территории находятся парковка с автомойкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Камской долине начали готовить площадку для строительства студенческого кампуса

Он будет рассчитан на 5 тысяч мест (подробнее...)