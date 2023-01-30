В Пермском крае мужчина убил двух женщин ради дома

Ради дома мужчина был готов даже не убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве двух женщин. Как сообщили в СУ СК России по Пермскому краю, в январе прошлого года, обвиняемый решил убить сожительницу умершего брата, которая по завещанию наследовала его имущество. Мотивом для преступления стало получение недвижимости в свою собственность.

В итоге мужчина пришел в дом, который расположен в деревне Кеты Пермского района, где в тот момент находились вдова и ее подруга. Выстрелив в обеих по одному разу, он несколько раз вонзил в жизненно-важные органы женщин «колюще-режущий предмет». После чего с места преступления скрылся. От полученных ран обе пострадавшие скончались.

Следователи провели большую кропотливую работу. Чтобы установить объективную истину, они допросили более 30 свидетелей, провели более 20 различных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и молекулярно-генетические. Объем уголовного дела составил 9 томов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю его расследование завершено. Мужчина обвиняется в «убийстве двух лиц из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление».

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