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НовостиПроисшествия30 января 2023 15:55

В Пермском крае мужчина убил двух женщин ради дома

Он хотел побыстрее стать его владельцем
Екатерина Яганова
Ради дома мужчина был готов даже не убийство.

Ради дома мужчина был готов даже не убийство.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве двух женщин. Как сообщили в СУ СК России по Пермскому краю, в январе прошлого года, обвиняемый решил убить сожительницу умершего брата, которая по завещанию наследовала его имущество. Мотивом для преступления стало получение недвижимости в свою собственность.

В итоге мужчина пришел в дом, который расположен в деревне Кеты Пермского района, где в тот момент находились вдова и ее подруга. Выстрелив в обеих по одному разу, он несколько раз вонзил в жизненно-важные органы женщин «колюще-режущий предмет». После чего с места преступления скрылся. От полученных ран обе пострадавшие скончались.

Следователи провели большую кропотливую работу. Чтобы установить объективную истину, они допросили более 30 свидетелей, провели более 20 различных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и молекулярно-генетические. Объем уголовного дела составил 9 томов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю его расследование завершено. Мужчина обвиняется в «убийстве двух лиц из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление».

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