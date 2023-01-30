Дмитрий Махонин отменил открытие приюта для бездомных в Перми

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил открытие Центра соцадаптации для бездомных в Свердловском районе Перми. Его планировали разместить в микрорайоне Крохалевка – в пустующем здании по ул. Муромская, 24.

- Ко мне через соцсети обратились жители микрорайона. Они обеспокоены возможным открытием Центра соцадаптации в этом районе. Собрали подписи, - написал Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. - При этом у людей есть запрос на открытие новых секций и кружков для детей. Губернатор услышал чаяния родителей маленьких пермяков. И принял решение – передать здание на баланс города, чтобы в дальнейшем организовать в нем досуг для ребят. А краевой минсоцразвития подыщет для Центра соцадаптация другой более подходящий вариант для размещения.

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