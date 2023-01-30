Отраслевыми решениями для бизнеса воспользовались 400 компаний Прикамья

Фото: Сбер

За 4 квартал 2022 года более 2500 предпринимателей на территории Волго-Вятского банка Сбербанка* выбрали отраслевые решения от Сбера, из них 400 – в Пермском крае. Всего банк предлагает шесть отраслевых решений, которые доступны юридическим лицам по всей стране для отраслей недвижимости, ЖКХ, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и транспорта. Наборы сервисов для этих отраслей подобраны с учётом специфики ведения и управления бизнесом и доступны клиентам Сбера бесплатно.

Самым популярным стало решение «Розничная торговля» –в 4 квартале 2022 года к нему подключились более 1600 предпринимателей на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка, из них 292 – в Пермском крае. С помощью данного продукта можно отслеживать изменения портрета целевой аудитории, сравнивать основные показатели своей торговой точки с конкурентами, а также подбирать локации для расширения бизнеса с учетом потенциала объекта недвижимости.

Отраслевым решением «Транспорт» воспользовались около 550 компаний. Данное решение позволяет передавать заказы водителям онлайн и контролировать статус их выполнения, отслеживать расходы на штрафы, сроки действия страховок и стоимость обслуживания транспортных средств, а также анализировать бизнес по разным направлениям: финансы, заказы, клиенты, водители, количество свободных и занятых машин.

Третьим по популярности решением на территории Волго-Вятского банка Сбербанка является «Недвижимость» – 239 компаний подключили его в 4 квартале прошедшего года. При помощи отраслевого решения владелец объектов недвижимости может автоматизировать расчеты с арендодателями, систематизировать архив договоров и следить за потенциалом помещения: проходимостью, средней стоимостью аренды, конкурентной средой.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Популярность конкретных отраслевых решений на территории Волго-Вятского банка Сбербанка позволяет сделать вывод о наиболее динамично развивающихся отраслях и экономическом профиле региона. Бесплатные отраслевые решения от Сбера помогают экономить ресурсы предпринимателей на сервисы для поиска локаций, CRM-системы и системы аналитики»