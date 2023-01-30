Пермский депутат Илья Лисняк пошел на мировую со своим кредитором

Илья Лисняк. Фото: Кирилла Отинова.

Суд утвердил мировое соглашение между депутатом Заксобрания Пермского края Ильей Лисняком и его кредитором Дмитрием Отеговым. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», производство по делу прекращено.

На заседании Лисняк заявил, что остаток суммы по договору составляет 400 тысяч. И он готов их передать прямо в зале суда, на что представитель истца против ничего не сказал, но заметил, что здание суда – «не самое удачное место» для этого.

Напомним, бывший член избирательной комиссии Перми от «Справедливой России - За правду» Дмитрий Отегов обратился в Индустриальный суд Перми в ноябре прошлого года. Объем исковых требований к Лисняку официально так и не был озвучен.

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