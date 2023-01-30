Мужчина "отблагодарил" новоиспеченную жену кредитными обязательствами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любовь – зла. Читинская проводница помогла сбежать из пермской колонии осужденному мужу, а он «отблагодарил» ее, тайно оформив на нее кредиты.

Как сообщили в прокуратуре Забайкальского края, 36-летний мужчина отбывал срок на территории Прикамья. Дистанционно он познакомился с жительницей Забайкальского края, с которой позднее заключил семейный союз.

Женщина, как истинная декабристка, готова была за мужем и в огонь, как говорится, и в воду. Так, в октябре 2020 года она помогла ему сбежать из колонии – работала проводницей на железной дороге. И в один прекрасный день вместе с новоиспеченным мужем приехала в родной поселок Кокуй Сретенского района Забайкальского края.

Мужчина так был рад, что оказался на свободе, да еще и с молодой женой под боком, что решил ее отблагодарить. Так, как ее еще никто никогда не благодарил! Ночью он оформил через телефон супруги кредит на сумму 500 тысяч рублей. Естественно, на ее имя. Проиграв деньги в букмекерской конторе, он вновь оформил кредит – уже на более скромную сумму, всего 300 тысяч, которые также проиграл.

Непосредственно после этих двух проигрышей сотрудники правоохранительных органов и задержали беглого зэка, которого вновь отправили в места лишения свободы. Обманутая женщина узнала о кредитах спустя месяц – когда ей пришло оповещение о необходимости погасить очередной платеж.

Черновский районный суд Читы признал 36-летнего мужчину виновным в «краже, то есть хищении чужого имущества, совершенного с банковского счета в крупном размере». С учетом богатого тюремного прошлого его отправили в места, не столь отдаленные на 4 года и 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Кстати, обманутая проводница обратилась в суд с иском о признании кредитных договоров незаключенными. В настоящее время гражданское дело по ее иску находится на рассмотрении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Женился в тюрьме, стал отцом и мечтал о семейной жизни: зачем пермский головорез, приговоренный к 19 годам колонии, совершил побег

32-летнему Ивану Буккову оставалось провести за решеткой 5 лет (подробнее...)