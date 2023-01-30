Инкаб и Сбербанк подписали новые соглашения

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Инкаб и ПАО Сбербанк подписали новые кредитные соглашения сроком на 5 лет, также компания совместно со СберStrategy разработала и верифицировала Стратегию развития в новых глобальных условиях до 2028 года.

Инкаб и Сбербанк тесно сотрудничают с 2010 года, завод активно использует различные государственные программы финансирования с помощью развитой инфраструктуры Сбера.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«На сегодняшний день Сбербанк является надежным банком и партнером, доказательством чему служат подобные соглашения. Мы стремимся находить те решения, которые помогут ускорить развитие бизнеса в Пермском крае.»