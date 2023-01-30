Застройщик высотки по улице Горького отсудил 130 тысяч рублей у Минстроя Прикамья

Фото: Иван Макеев

В Перми ООО «Специализированный застройщик «Максима Горького 86» взыскало с Министерства строительства Пермского края 130 тысяч рублей за судебные расходы. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Изначально застройщик требовал 460 тысяч рублей. Требования были удовлетворены частично. Минстрой может в течение месяца обжаловать решение в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, что конфликт вокруг строительства длится с августа 2021 года. Застройщик при возведении якобы занял участок тротуара, а также увеличил высоту дома. Это вызвало недовольство жителей соседних домов. Тогда Минстрой выдал предписание городскому департаменту градостроительства и архитектуры, в котором требовал отозвать разрешение на строительство высотки. После проверок прокуратура посчитала, что основания для приостановки стройки нет.

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