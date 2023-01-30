Покупателям квартир в Перми начали дарить паркинги

В феврале компания ASR-Девелопмент запустила беспрецедентную акцию. При покупке трехкомнатных и пятикомнатных резиденций в OPERE, будущие новосёлы получают в подарок машино-место в подземном паркинге. OPERA – это флагманский проект ASR-Девелопмент в Перми. Премиальный дом в виде круизного лайнера строится на холме между Камой и Егошихой, за планетарием.

Здесь есть всё для наслаждения жизнью. В доме предусмотрен сервис Valet Parking. Подъехав к входной группе, жители смогут передать ключи от машины сотруднику valet. Автомобиль будет аккуратно припаркован в подземном паркинге. А затем по звонку сотрудник доставит авто ко входу. Об исключительном комфорте жителей каждый день в OPERE будет заботиться Служба Комфорта. Любые вопросы, связанные с проживанием в доме, решат внимательные консьержи или круглосуточная диспетчерская служба. House Master в любое время суток выполнит любую задачу, связанную с обустройством квартиры.

Стоимость квартир в OPERE от 4 млн до 25 млн рублей. Записаться на персональную презентацию в офисе и на строительной площадке можно по телефону +7 (342) 214 9 111 и опера-пермь.рф.

ООО «Специализированный застройщик «АСР-ЛОГИСТИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция "Паркинг в подарок»: при заключении ДДУ на квартиры № 2,3, 11, 12, 21,22, 61, 62 ,64, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 82) в строящемся жилом доме по адресу Пермь, ул. Фрезеровщиков, 67А, при 100% оплате цены договора за счет собственных денежных средств либо с привлечения ипотечного кредита – Клиент имеет право на приобретение одного машино-места в жилом доме по адресу: ул. Фрезеровщиков, 86 по цене 250 000, при этом цена ДДУ квартиры уменьшается на 250 000 рублей. Предложение действительно с 01.02.2023 г. по 25.02.2023 г., при условии единовременного заключения в отношении квартиры и договора купли-продажи в отношении машино-места.