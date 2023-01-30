В Перми подвели итоги чемпионата ФСИН России по лыжным гонкам и зимнему двоеборью

С 23 по 27 января в Перми состоялся чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам и зимнему двоеборью. 250 участников из 43 территориальных органов и ведомственных учебных заведений в течение недели боролись за право первенства. Соревнования проводились в несколько этапов – лучших определяли в индивидуальных гонках, масс-старте, эстафете и стрельбе.

27 января на лыжной базе "Динамо прозвучали имена победителей.

В торжественном мероприятии приняли участие врио начальника ГУФСИН России по Пермскому краю Самир Бабаев, начальник отдела организации служебно-боевой подготовки Управления кадров ФСИН России Дмитрий Дмитриев, начальник Пермского института ФСИН России Сергей Жемулин, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов, первый заместитель председателя Пермской краевой организации общества «Динамо» Петр Ивашов, председатель объединенной профсоюзной организации ГУФСИН России по Пермскому краю Алексей Гебауэр, директор ООО «Компьютерные коммуникационные системы Павел Юдин и многие другие.

В командном зачете штатной численностью до 3000 сотрудников лучшие результаты в командном зачете по лыжным гонкам показали спортсмены УФСИН России по Московской области, второе место у команды УФСИН России по Удмуртской Республике, третье место – УФСИН России по Тульской области.

Среди территориальных органов штатной численностью свыше 3000 сотрудников лучшие результаты в командном зачете по лыжным гонкам показали спортсмены УФСИН России по Республике Коми, второе место у команды ГУФСИН России по Пермскому краю, третье место – ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу.

Среди образовательных организаций победителем в лыжных гонках стал Академия ФСИН России, серебро Самарский юридический институт ФСИН России, третье место заняла команда Вологодского института ФСИН России.

В лыжных гонках на 5км классическим стилем лучший результат в женском забеге показала Юлия Чекалева (Вологодский институт права и экономики, серебро своей команде принесла Ольга Сергеева (УФСИН России по Московской области), бронзовым призером соревнований стала Ольга Вокуева (УФСИН России по Республике Коми).

Первое место у мужчин на дистанции 10км классическим стилем завоевал ЕрмилВокуев (УФСИН России по Республике Коми), на втором месте – Владислав Осипов (Академия ФСИН России), на третьей ступени пьедестала Алексей Зубков (Самарский юридический институт ФСИН России).

В соревнованиях по лыжным гонкам свободным стилем в забеге на 5 км среди женщин первой стала Юлия Чекалева (Вологодский институт права и экономики), серебро своей команде принесла Ольга Сергеева (УФСИН России по Московской области), бронзовым призером соревнований стала Ольга Вакуева (УФСИН России по Республике Коми).

В свободном стиле на дистанции 15 км у мужчин победителем стал Владислав Ванеев (УФСИН России по Республике Коми), вторым к финишу пришёл Юрий Гаврилов (ГУФСИН России по Пермскому краю), и бронза досталась Кириллу Вичужанину (УФСИН России по Удмуртской республике).

Победителем в смешанной эстафете стала команда УФСИН России по Республике Коми, второе место – у лыжников УФСИН России по Московской области, на третьей ступени пьедестала почета – спортсмены ГУФСИН России по Пермскому краю.

В зимнем служебном двоеборье лучшие результаты среди территориальных органов штатной численностью до 3000 сотрудников на первом месте команда УФСИН России по Московской области, на втором месте сборная УФСИН России по Тульской области Московской области, третье место завоевали представители УФСИН России Удмуртской Республике.

Первое место в зимнем служебном двоеборье среди территориальных органов штатной численностью свыше 3000 сотрудников заняла команда ГУФСИН России по Пермскому краю, второе место завоевала команда ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу и бронза досталась участникам из УФСИН России по Кировской области.

В командном первенстве по зимнему служебному двоеборью среди образовательных организаций ФСИН России лучшей стала команда Владимирского юридического института ФСИН России, второе место заняли представители Самарского юридического института ФСИН России, замкнула тройку лидеров команда Академия ФСИН России.

В индивидуальном зачете по зимнему служебному двоеборью среди мужчин лучшим стал Юрий Гаврилов (ГУФСИН России по Пермскому краю), на втором месте Александр Меньшиков (ГУФСИН России по Кемеровской области), бронзу завоевал Андрей Кальсин(ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу).

Среди женщин в служебном двоеборье победу одержала Ольга Сергеева (УФСИН России по Московской области), серебро завоевала Александра Гаврилова (ГУФСИН России по Пермскому краю), а почетное третье место заняла Екатерина Рользинг (ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу).

Врио начальника ГУФСИН России по Пермскому краю подвел итоги Чемпионата ФСИН России и поблагодарил участников за отлично проделанную работу:

- Спорт закаляет силу воли, формирует характер, спорт — это дружба. Эти качества нужны сотруднику уголовно – исполнительной системы для достижения успеха в профессиональной сфере. У нас непростая служба и очень радостно, что нашим сотрудникам удается демонстрировать высокие результаты совмещая службу и спорт. Поздравляю всех участников, желаю новых рекордов и ярких побед.

Победителям и призерам соревнований были вручены дипломы, медали и кубки.