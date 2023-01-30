В Перми будет проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми проведут инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. Соответствующее постановление, подписанное мэром горда Алексеем Демкиным, размещено на сайте горадминистрации.

Для проведения инвентаризации создадут специальную комиссию. Руководить ей будет первый замглавы администрации Эдуард Хайруллин. Его заместителями станут начальник департамента общественной безопасности Алексей Туров и руководитель МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» Владимир Гнидак.

Кроме того, территориальные комиссии будут созданы в районах. В городе проверят состояние защитных сооружений, к которым относятся убежища и противорадиационные укрытия. Сделают это до 25 апреля. Результаты инвентаризации обобщат до 10 мая.

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