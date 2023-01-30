В Прикамье за 2022 год число выдворенных нелегальных мигрантов выросло в 5 раз

В Прикамье в 2022 году судебные приставы выдворили за пределы РФ 101 иностранного гражданина. Как отмечают в УФССП по Пермскому краю, это в 5 раз больше, чем годом ранее.

Незаконно на территории Пермского края находились граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В этом году список нелегальных мигрантов пополнили граждане Республики Куба.

На родину вернули мигрантов, которые проживали в Прикамье без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ. За нарушение миграционного режима им запрещено приезжать в Россию в течение 5 лет.

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