ВТБ: средняя сумма автокредита в Прикамье составляет 1 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.

В Пермском крае клиенты ВТБ за прошедший год оформили 1,7 тыс. кредитных сделок для приобретения автомобилей на сумму 1,7 млрд рублей. Средний чек автокредита в регионе составил таким образом 1 млн рублей. Наиболее активным периодом в автокредитовании стал ноябрь – за этот месяц ВТБ выдал жителям Прикамья около 240 млн рублей, сопоставимые объемы продаж также зафиксированы в августе на фоне запуска льготной госпрограммы.

«Продление госпрограммы поддержки автокредитования стало важным фактором развития рынка в прошлом году – как в целом в стране, так и непосредственно в нашем регионе, поскольку Прикамье входит в список ведущих территорий по объемам выдач нашим клиентам льготных автокредитов, - отмечает управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. - Самыми популярными марками автомобилей, которые жители края приобретали в кредит в рамках госпрограммы, стали по итогам 2022 года Lada Granta, UAZ и Niva».

В целом по стране клиенты ВТБ в 2022 году заключили более 51 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 62 млрд рублей. Каждый пятый кредит был выдан в рамках программы льготного кредитования.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в ВТБ стали Москва и область (около 13 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 млрд рублей), а также Республика Татарстан (3,3 млрд) и Краснодарский край (2,9 млрд).

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. Залоговые кредиты на новые автомобили в настоящее время предлагаются по ставке от 2,4% годовых, на транспортные средства с пробегом - от 3,2% годовых. По беззалоговой программе автокредитования ВТБ предоставляет финансирование по ставке от 8,8% годовых (параметры действуют при покупке как новых машин, так и автомобилей с пробегом, в том числе у физического лица).