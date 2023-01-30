Фото: Волейбольный клуб «Кама» Пермский край / ВКонтакте.

В чемпионате России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» завершился предварительный этап. По его итогам лучшие квартеты зональных турниров «Запад» и «Восток» продолжат борьбу за награды и единственную путевку в Суперлигу. Коллективы, не попавшие в число первых четырех команд, оспорят 9-16-е места.

Пермская «Кама» в зоне «Восток» завершила предварительный турнир на седьмом месте. В заключительном туре пермяки на домашней арене сумели дважды обыграть «Магнитку» из Магнитогорска - 3:0 (25:16, 25:18, 25:20) и 3:2 (17:25, 25:20, 15:25, 26:24, 21:19).

В заключительном этапе розыгрыша «Кама» сыграет по четыре матча с МГТУ (Москва), «Автомобилистом» (Санкт-Петербург), «Искрой» (Одинцово) и «Грозным». Встречи состоятся с 10 февраля по 9 апреля 2023 года.

В турнирную таблицу розыгрыша войдут результаты сезона между командами одной группы – участниками заключительного этапа. Пермская «Кама» начнет борьбу с 13-го места.

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