Фильм «Сердце Пармы» получил четыре премии «Золотой Орел»

Елена Ербакова исполнила роль Тичерти Фото: кадр из фильма

Стали известны победители XXI национальной премии «Золотой Орел». Четыре номинации завоевал фильм «Сердце Пармы», съемки которого проходили в Пермском крае.

Премию за лучшую мужскую роль второго плана получил Евгений Миронов, сыгравший епископа Иону. Также «Золотых Орлов» удостоены художник по костюмам Екатерина Дыминская, звукорежиссер Ростислав Алимов, художники-постановщики Павел Новиков и Владимир Трапезников.

«Сердце Пармы» было также номинировано как лучший фильм, но премию в этой номинации получила лента «Чемпион мира». Елена Ербакова, исполнившая роль Тичерти, уступила в номинации «Главная женская роль» Ирине Старшенбаум, игравшей в «Здоровом человеке». В номинации «Лучшая женская роль второго плана» Елена Панова (Табарга) - также проиграла актрисе Дарье Балабановой из «Здорового человека».

В числе номинаций «Сердца Пармы» также были – «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж» и «Лучшая музыка».

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