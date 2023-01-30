Бывший министр строительства Прикамья стал владельцем компании, которая управляла винотекой

Фото: Абрамов Андрей

Экс-глава минстроя Пермского края Виктор Федоровский приобрел ООО «Виноград», сообшает «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее компания управляла винотекой австрийских вин.

Виктор Федоровский возглавил ООО с 25 января. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля напитками. Винотека, которая ей принадлежала, перестала работать еще в 2016 году.

«Виноград» входит в группу компаний «Оленья застава плюс», которая управляет оздоровительным комплексом «Оленья застава», расположенным в Оханском районе. Этот комплекс также был построен Виктором Федоровским.

Напомним, что Виктор Федоровский возглавлял краевой Минстрой недолго — с 2015 по 2016 год. Пост он покинул после возбуждения уголовного дела. Его обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности.

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