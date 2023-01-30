Одобрен проект реконструкции дома бизнес-класса в центре Перми

Фото: Иван Макеев

ООО СЗ «Пермская» получило положительное заключение экспертизы на проект реконструкции жилого дома, расположенного по улице Пермской, 86. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководство компании.

Конструкцию уже существующего дома частично сохранят. На улице Пермской, 86, 88, 90 построят 9-этажный дом бизнес-класса. Разрешение на строительство компания планирует получить в первом квартале этого года.

Ранее на данном участке хотели построить торговый центр. Территория входит в состав достопримечательного места «Губернский центр», где расположены 80 объектов культурного наследия, построенных еще в XIX-XX веке.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65