В Перми установят дополнительные 20 контейнеров для сбора старой одежды

Фото: Иван Макеев

В Перми появятся 20 дополнительных контейнеров «Нафталин», куда можно сдать одежду и текстиль. Об этом сообщает Business class. Сейчас в городе таких контейнеров около 80.

Главное правило для тех, кто хочет сдать одежду — все вещи должны быть чистыми. После контейнеров они проходят через сортировку. Пригодную к использованию одежду передают в благотворительные организации. Меховые шубы, пуховики и одежда из кожи попадают в приюты для животных. Остальное идет на переработку.

Вещи перерабатывают в ватин и волокна. Их потом используют в производстве текстильной продукции, аппаратной пряжи, звукоизоляционных материалов, напольных покрытий, мебели и многого другого.

Контейнеры «Нафталин» появились в Перми с 2016 года.

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