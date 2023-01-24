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НовостиОбщество24 января 2023 12:39

В Перми пройдет чемпионат ФСИН России по зимнему двоеборью и лыжному гонками

Для участие приехали 250 спортсменов со всей страны
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

23 января на Лыжной базе «Динамо» состоялось открытие чемпионата Федеральной службы исполнения наказаний по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам. 250 спортсменов из 43 территориальных органов и ведомственных учебных заведений будут бороться за звание лучших в индивидуальных гонках, масс-старте, в смешанной спринтерской эстафете и стрельбе.

В мероприятии приняли участие почетные гости: представители региональных силовых ведомств, Пермского института ФСИН России, министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, начальник отдела организации служебно-боевой подготовки Управления кадров ФСИН России Дмитрий Дмитриев, представители Пермского общества «Динамо».

Одним из почетных гостей мероприятия был советник губернатора Пермского края по вопросам спорта и по совместительству трехкратный серебряный призер Олимпийских игр (2006 и 2014 годов), двукратный серебряный призер чемпионата мира 2012 года, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира сезона 2004-2005 годов, многократный чемпион России Альберт Демченко.

ГУФСИН России по Пермскому краю вот уже второй раз принимает на Пермской земле спортсменов-сотрудников уголовно-исполнительной системы, приехавших из различных уголков страны от Камчатки до Калининграда.

– Мы постарались создать максимально комфортные условия для того, чтобы состязания прошли на высоком уровне. От души желаю всем гостям и участникам чемпионата успеха, здорового спортивного азарта и мастерства, ярких побед. Будьте достойны динамовского девиза: «Динамо» – сила в движении и единстве! – Отметил в приветственном слове врио начальника пенитенциарного ведомства края Самир Бабаев.

На церемонии открытия Чемпионата ФСИН России 5 участникам соревнований были вручены удостоверения и знаки о получении спортивного звания «Мастер спорта России» по служебному двоеборью, а также вручена ведомственная медаль «За вклад в развитие УИС».

Чемпионат будет проходить на протяжении 5 дней, участники чемпионата проявят себя в нескольких видах соревнований.

Первым этапом после торжественной церемонии открытия Чемпионата стал масс-старт на 5 км у женщин и 10 км у мужчин. Во второй и третий пройдет стрельба из пистолета Макарова в зачет служебного двоеборья, далее индивидуальная гонка с раздельным стартом, на (5 км женщины) и (15 км мужчины), а в заключительный день смешанная эстафета 4 х 5 км.

Награждение и подведение итогов состоится уже 27 января на Лыжной базе «Динамо». Чемпионат играет важную роль в повышении уровня профессиональной подготовки сотрудников силовых структур, популяризации служебно-прикладных видов спорта, выявлении сильнейших спортсменов и формировании сборных команд. Желаем всем участникам соревнований незабываемых мгновений, ценного опыта, новых друзей и конечно же победы!