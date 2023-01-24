В Перми пройдет чемпионат ФСИН России по зимнему двоеборью и лыжному гонками

23 января на Лыжной базе «Динамо» состоялось открытие чемпионата Федеральной службы исполнения наказаний по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам. 250 спортсменов из 43 территориальных органов и ведомственных учебных заведений будут бороться за звание лучших в индивидуальных гонках, масс-старте, в смешанной спринтерской эстафете и стрельбе.

В мероприятии приняли участие почетные гости: представители региональных силовых ведомств, Пермского института ФСИН России, министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, начальник отдела организации служебно-боевой подготовки Управления кадров ФСИН России Дмитрий Дмитриев, представители Пермского общества «Динамо».

Одним из почетных гостей мероприятия был советник губернатора Пермского края по вопросам спорта и по совместительству трехкратный серебряный призер Олимпийских игр (2006 и 2014 годов), двукратный серебряный призер чемпионата мира 2012 года, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира сезона 2004-2005 годов, многократный чемпион России Альберт Демченко.

ГУФСИН России по Пермскому краю вот уже второй раз принимает на Пермской земле спортсменов-сотрудников уголовно-исполнительной системы, приехавших из различных уголков страны от Камчатки до Калининграда.

– Мы постарались создать максимально комфортные условия для того, чтобы состязания прошли на высоком уровне. От души желаю всем гостям и участникам чемпионата успеха, здорового спортивного азарта и мастерства, ярких побед. Будьте достойны динамовского девиза: «Динамо» – сила в движении и единстве! – Отметил в приветственном слове врио начальника пенитенциарного ведомства края Самир Бабаев.

На церемонии открытия Чемпионата ФСИН России 5 участникам соревнований были вручены удостоверения и знаки о получении спортивного звания «Мастер спорта России» по служебному двоеборью, а также вручена ведомственная медаль «За вклад в развитие УИС».

Чемпионат будет проходить на протяжении 5 дней, участники чемпионата проявят себя в нескольких видах соревнований.

Первым этапом после торжественной церемонии открытия Чемпионата стал масс-старт на 5 км у женщин и 10 км у мужчин. Во второй и третий пройдет стрельба из пистолета Макарова в зачет служебного двоеборья, далее индивидуальная гонка с раздельным стартом, на (5 км женщины) и (15 км мужчины), а в заключительный день смешанная эстафета 4 х 5 км.

Награждение и подведение итогов состоится уже 27 января на Лыжной базе «Динамо». Чемпионат играет важную роль в повышении уровня профессиональной подготовки сотрудников силовых структур, популяризации служебно-прикладных видов спорта, выявлении сильнейших спортсменов и формировании сборных команд. Желаем всем участникам соревнований незабываемых мгновений, ценного опыта, новых друзей и конечно же победы!