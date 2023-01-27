Тепловые сети города Березники проверят с помощью безопасного реагента

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Березниковские тепловые сети проведут проверку тепловых сетей города Березники, подключенных от источника теплоснабжения Березниковская ТЭЦ-2 с помощью специального безопасного красителя-реагента «Уранин-А». Данные мероприятия необходимы для выявления дефектов на тепловых сетях, тепловых энергоустановках потребителей, а также определения герметичности подогревателей горячего водоснабжения в домах.

Еще одна важная задача, которую решает применение спецкрасителя – выявление незаконных врезок в тепловые сети и несанкционированный отбор специально подготовленного теплоносителя. Применяемый краситель безопасен для людей и рекомендован к использованию санитарными правилами. Ранее в апреле 2022 г. данную проверку уже проводили от Березниковой ТЭЦ-2, благодаря чему были определены скрытые дефекты на тепловых сетях, тепловых энергоустановках потребителей, а также определены негерметичности подогревателей горячего водоснабжения в домах.

Краситель-реагент «Уранин-А» добавляют в систему теплоснабжения на источнике БТЭЦ-2, строго соблюдая дозировку.

- «Зеленая вода» может попасть в поле зрения горожан с 02 по 16 февраля 2023 г., отмечает технический директор – главный инженер Березниковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Ярицкий. - В случае, если Вы заметили воду ярко-зеленого цвета на улице или в кране с горячей водой, следует сохранять спокойствие, и сообщить в свою управляющую компанию или ТСЖ, а также диспетчерскую БТС по телефону 8 (3424)-23-49-49 или 8 (3424)-23-40-46.