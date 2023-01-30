В Пермский край на этой неделе придет оттепель до 0 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье ожидается значительное потепление. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я». Самым теплым днем может стать среда.

В понедельник, 30 января, облачно, небольшой снег. Температура воздуха в течение дня составит -7…-12 градусов. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Во вторник пройдет умеренный снег. Ночью будет -7…-12 градусов, а днем -2…-7. Ветер усилится. Порывы достигнут 13 м/с.

В среду, 1 февраля, потеплеет до 0…-5 градусов. Сильный ветер сохранится. В четверг температура вновь начнет постепенно понижаться. Будет -7…-12 градусов. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с. В пятницу -12…-17 ночью и -7…-12 днем.

По предварительным данным, в выходные пройдет небольшой снег. Преобладающая температура воздуха составит -5…-10 градусов.

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