На «Азоте» обновили виртуальную версию производства аммиака

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» обновлен тренажерно-обучающий комплекс производства аммиака. Теперь он полностью соответствует реальному технологическому процессу.

Специалисты интегрировали в виртуальную версию производства установку осушки синтез-газа, которая была внедрена в отделении синтеза на агрегате аммиака №1 осенью 2022 года. Сейчас операторы дистанционного пульта управления (ДПУ) оттачивают навыки работы с новым оборудованием. Обучение на тренажере аммиака напоминает компьютерную игру-симулятор. Оператор использует два монитора: на один выведена копия центрального пульта управления агрегата, на второй — 3D-версия реального производства со всей запорно-регулирующей арматурой.

Отработка ведения нормального технологического режима и действий при различных сценариях неполадок на тренажере дает ценный опыт в нештатных и аварийных ситуациях, а также способствует предотвращению их возникновения. Знания и опыт операторов очень важны для безаварийной и безостановочной работы агрегатов аммиака.

Денис Сергеев, эксперт тренажерно-обучающего комплекса производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Работа с установкой осушки синтез-газа требует особого внимания операторов. В ней есть блокировочный параметр, который необходимо держать под контролем. В виртуальном тренажере операторы ДПУ на практике разбирают, как действовать в случае превышения границ нормы этого параметра, учатся правильно останавливать и заново запускать установку. С обновлением тренажера поведение системы стало более «правдивым»: колебания параметров приблизились к реальным. Это позволило точнее моделировать производственные ситуации и решать их.

На виртуальных агрегатах также актуализировали систему АСУТП, чтобы она полностью соответствовала реальности. Для обеспечения высокого качества 3D-графики установлены новые системные блоки.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Наша Компания заинтересована в том, чтобы на производстве работали специалисты высокого уровня, особенно это касается аммиачных цехов. Тренажерно-обучающий комплекс производства аммиака действует в Учебном центре филиала «Азот» с 2017 года. Он представляет собой копию центрального пульта управления цехов крупнотоннажного агрегата аммиака №1 и №2. На нем в виртуальной реальности воспроизведены все сложнейшие технологические процессы. Для качественного обучения сотрудников тренажерный комплекс систематически обновляется. На сегодня перечень моделируемых ситуаций состоит из 254 сценариев. Одновременно на тренажере могут обучаться 11 человек. Занятия организовываются как в групповой форме для тренировки в составе смены, так и индивидуальные.