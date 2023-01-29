Пчеловоды Прикамья собирают мед для отправки в зону СВО на Украину

Бойцам дары лета помогут переносить холода. Фото: страница ВК Сергея Коньшина.

Собрать и отправить мед в зону СВО на Украину договорились прикамские пасечники на собрании регионального отделения Союза пчеловодов России.

Сейчас они обзванивают знакомых пчеловодов и размещают информацию о сборе в соцсетях.

- Мед пригодится в любых количествах, хоть килограмм, хоть полкилограмма, - говорит один из инициаторов пасечник из Коми округа Сергей Коньшин. – В Перми его расфасуют в специальные тюбики на предприятии «Тенториум» с надписью, что это дар от прикамских пчеловодов.

Как рассказал Сергей, пчеловоды уже связывались с командованием одного из подразделений, и там подтвердили, что мед будет очень нужен. Прикамцам пообещали в дальнейшем прислать отзывы и видеоотчет о том, насколько пригодился пермский мед.

- Мы надеемся, что наш уральский мед, который повышает иммунитет, в полевых условиях в холодное время будет очень кстати, - говорит Сергей Коньшин.

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