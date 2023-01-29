В МЧС предупредили жителей Прикамья о гололеде и изморози

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщают синоптики, в Пермском крае в ближайшие дни в отдельных районах ожидается гололедица и наслоение изморози на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев.

- В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш, - предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

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