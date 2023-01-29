Пермские волонтеры предложили желающим помочь с разборкой гуманитарного груза для ЛНДР

Гуманитарная помощь в ЛНДР очень нужна. Фото: архив "КП".
- Мы с волонтёрами @permposk стараемся помочь людям в разных жизненных ситуациях, - написала на странице пермского поискового отряда волонтер Ксения Котова. – Сейчас предстоит разобрать груз на центральном складе для отправки гуманитарной помощи на передовую нашим солдатам и мирным жителям ЛДНР.
Она сообщила, что волонтерам для оптимизации работы очень нужны:
- скотч (малярный, упаковочный прозрачный);
- диспенсеры для скотча;
- перчатки;
- маркеры;
- коробки;
- мешки;
- ножницы и канцелярские ножи.
- Если у вас есть желание помочь, приглашаем присоединиться к разбору гуманитарной помощи 30 и 31 января (отправка груза запланирована на 1 февраля), - предложила Ксения Котова. - Предварительно прошу связаться со мной в лс или по телефону 8-902-630-80-82. С собой желательно взять перчатки, ножницы, скотч, мешки.
Адрес склада: г. Пермь, ул. Крупской, 5.