Пермские волонтеры предложили желающим помочь с разборкой гуманитарного груза для ЛНДР

Гуманитарная помощь в ЛНДР очень нужна. Фото: архив "КП".

- Мы с волонтёрами @permposk стараемся помочь людям в разных жизненных ситуациях, - написала на странице пермского поискового отряда волонтер Ксения Котова. – Сейчас предстоит разобрать груз на центральном складе для отправки гуманитарной помощи на передовую нашим солдатам и мирным жителям ЛДНР.

Она сообщила, что волонтерам для оптимизации работы очень нужны:

- скотч (малярный, упаковочный прозрачный);

- диспенсеры для скотча;

- перчатки;

- маркеры;

- коробки;

- мешки;

- ножницы и канцелярские ножи.

- Если у вас есть желание помочь, приглашаем присоединиться к разбору гуманитарной помощи 30 и 31 января (отправка груза запланирована на 1 февраля), - предложила Ксения Котова. - Предварительно прошу связаться со мной в лс или по телефону 8-902-630-80-82. С собой желательно взять перчатки, ножницы, скотч, мешки.

Адрес склада: г. Пермь, ул. Крупской, 5.