Жительница Прикамья спасла на даче во время пожара мужа и двоих детей

Фото: МЧС.

Пожарные оценили действия жительницы Перми.

Ночью 28 января загорелся их деревянная дача в поселке Сылва, куда они приехали на выходные.

- Хозяйка не растерялась, разбудила мужа, двоих детей и вывела их на улицу, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Приблизительная площадь пожара составила 60 квадратных метров. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации или выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Подоспевшие пожарные смогли предотвратить возгорание соседнего дома, который находился поблизости.

Пожарные напоминают, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности.

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