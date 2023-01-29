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НовостиПроисшествия29 января 2023 10:53

В Прикамье в ДТП погибли владельцы придорожного кафе, расположенного возле курорта «Ключи»

Автомобиль «Пежо» семейной пары столкнулся с «Вестой», вылетевшей на встречку
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В Суксуне завтра, 30 января, состоится отпевание семейной пары, которая погибла 27 января в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург в Суксунском районе.

Муж и жена владели придорожным кафе возле курортного поселка «Ключи». Жители Суксуна выражают в соцсети соболезнования их родным и близким.

- Замечательные были люди, все суксунцы, да и люди за пределами района помнят их, как добрых, справедливых, доброжелательных предпринимателей, - пишет один из пользователей страницы ВК «Подслушано Суксун».

- По предварительной информации водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Пежо», - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю. - В результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля «Пежо», водитель автомобиля «Веста» госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. уточняются все обстоятельства аварии.

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