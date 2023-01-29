Жительнице Прикамья удалось незаметно вынести из магазина 19 наименований товаров

Фото: архив "КП".

В прошлом году магазины Кунгура испытали настоящее нашествие ловкой 30-летней местной жительницы.

Ей удавалось похищать из торговых сетей все, что угодно: упаковки сыра и кондитерские изделия, косметику, одежду, постельное белье.

- В одном из магазинов она сумела вынести 19 наименований средств гигиены: дезодоранты, шампуни и кремы на сумму свыше 4 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Всего удалось доказать две кражи и 39 мелких хищений в супермаркетах на сумму 49 тысяч рублей. Похищенное она выносила в сумке или под одеждой.

Суд приговорил молодую воровку к 450 часам обязательных работ.

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