Пермяков приглашают принять участие в лыжном забеге с участием олимпийцев

Фото: краевое правительство.

В Перми 5 марта пройдет благотворительный забег на лыжах - IV благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня».

На этот раз спортивный праздник пройдет под знаком 300-летия города. На лыжню выйдут, в том числе, участники Олимпийских игр из Прикамья.

Зарегистрироваться на зимний старт можно на официальном сайте «Олимпийская лыжня» до 4 марта. Выбрать можно любую дистанцию - 1, 3, 5 или 10 километров.

Все вырученные средства направят на реализацию программ Благотворительного фонда имени Альберта Демченко, который выступает официальным организатором этих соревнований.

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