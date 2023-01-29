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НовостиОбщество29 января 2023 3:57

Синоптики предупредили жителей Прикамья о гололеде и изморози

Пермский край оказался между двумя антициклонами
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воскресный день обещает быть не слишком морозным. Днем ожидается от -5 до -10 градусов, на юге края может быть несколько холоднее. Погода будет облачной, с возможными прояснениями. Ветер – до 11 метров в секунду.

Будьте внимательны на дорогах: синоптики предупреждают о гололеде и изморози.

В начале недели погода почти не изменится.

- Мы по-прежнему будет находиться между Скандинавским и Казахстанским антициклонами, - объясняют специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Будет ветрено, атмосферное давление - близко к норме, в большинстве районов выпадет небольшой снег, угроза сильных снегопадов - пока только на крайнем северо-востоке региона.