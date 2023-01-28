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НовостиПроисшествия28 января 2023 13:46

В Прикамье ребенок получил серьезные ожоги, когда попытался растопить печь

Взрослые не углядели за ним
Лела Минадзе
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В селе Ашап Ординского муниципального округа ребенок пострадал из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Инцидент произошел 25 января. Ребенок сам попытался растопить печь с помощью легко воспламеняющейся жидкости. В результате он получил ожоги I-II степени на площади 11% поверхности тела.

По предварительным данным, причиной случившегося могло стать то, что ребенок находился без присмотра взрослых.

Сотрудники МЧС отмечают, что к подобным последствиям приводят стечение обстоятельств, постоянная занятость и отсутствие контроля со стороны взрослых. Также граждан призывают хранить спички, зажигалки и емкости с горючими материалами в недоступном для детей месте.

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