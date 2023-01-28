Замглавы администрации Перми Виктор Агеев покидает должность

Фото: globalperm.ru

С 1 февраля замглавы администрации Перми Виктор Агеев покидает свой пост. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

В горадминистрации Виктор Агеев работает с 2010 года. С того времени у него только один раз был полугодовой перерыв в работе в мэрии. В январе 2017 года его назначили заместителем председателя правительства Пермского края — министра экономического развития и инвестиций. В июле того же года он вернулся в мэрию и стал и.о. первого заместителя главы администрации Перми, а с августа — избавился от приставки и.о.

После ухода Виктора Агеева замглавы администрации Перми может стать Владимир Радченко. Сейчас он занимает должность заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития Пермского края.

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