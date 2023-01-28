Житель Пермского края отсудил моральную компенсацию за ржавую воду из крана

Фото: "КП" Архив

Житель села Березовка подал иск к администрации Березовского муниципального округа и МУП «Водоканал». С июля по декабрь прошлого года в его квартире из кранов текла ржавая вода с запахом. Использовать ее было невозможно. В ней нельзя было даже помыться, поэтому семье приходилось покупать воду.

Мужчина требовал компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей на каждого члена семьи. Ему удалось доказать, что вода не соответствовала санитарным правилам и нормам.

Суд обязал ответчиков выплатить компенсацию, однако она была снижена до 3 тысяч рублей в пользу каждого члена семьи. Кроме того, коммунальщикам придется заплатить штраф за отказ удовлетворить требования в добровольном порядке.

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