Синоптики подвели итоги снегопада в Пермском крае

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае 27 января начались снегопады. Сильные осадки наблюдаются впервые за последние 20 дней. В прошлый раз они были 7 января, рассказывают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

Так, 27 января за день в Перми выпало 4 мм осадков, а за сутки — 6 мм. Также 6 мм за 12 ч выпало в Оханске. На остальных метеостанциях показатель составил 1-4 мм. «В целом снегопад оказался слабее ожидаемого», — отмечают синоптики.

С начала снегопада к 28 января больше всего осадков выпало в Губахе (14 мм), поскольку снег там начал идти еще в четверг. В Перми выпало 10,5 мм. Сейчас высота сугробов в краевой столице достигает 49 см. Это меньше, чем в начале января, когда было 50 см.

Синоптики сравнили высоту снежного покрова в Перми в другие годы. В 2021 она была меньше — около 40 см, а в 2020 значительно больше — до 70 см.

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