В Чусовском округе появится образовательный кластер «Металлургия»

Фото: правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочего визита посетил старейшее градообразующее предприятие территории — Чусовской металлургический завод. После осмотра производственных цехов прошло совещание, посвященное дальнейшему развитию завода.

Одна из ветвей развития — сотрудничество завода с местным Чусовским индустриальным техникумом. Благодаря этому в рамках федеральной программы «Профессионалитет» будет создан образовательный кластер «Металлургия». На это выделено более 100 млн рублей.

В «Металлургии» будут обучать будущих молодых специалистов следующих специальностей: сварочное производство, мастер слесарных работ, обработка металлов давлением и техническая эксплуатация и обслуживание оборудования.

Один из студентов 3 курса специальности «Сварочное производство» Федор Зубенин рассказал, что стал причастным к созданию тематических мастерских «Профессионалитета». «Совместно с командной разрабатывали проект по модернизации мастерских, указывали, каким оборудованием необходимо их оснастить. Например, появится новое сварочное оборудование, станок для лазерной резки и другое. Уверен, что учеба в таких кластерах благоприятно скажется на качестве образования студентов и дальнейшей карьере», — поделился Федор Зубенин.

Сейчас в помещениях мастерских ведется ремонт, но первых студентов примут уже в сентябре 2023 года.

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