В Перми подсчитали, сколько уток остались на зимовку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми прошел зимний учет водоплавающих птиц «Серая шейка». Об этом рассказали в горадминистрации.

Более 100 человек, в том числе экоактивистов, школьников, сотрудников Пермского лесопожарного центра и представителей Общества охраны природы, наблюдали за птицами, которые остались зимовать в Перми. Подсчет проводили на реках Данилиха, Егошиха, Гусянка, Ива, Большая Мотовилиха, Уинка, на ручье Гремячьем, Красновском, а также на городской набережной реки Камы и около плотины КамГЭС.

В этом году зимовать остались 1050 уток, среди которых 589 самцов и 461 самка. Больше всего птиц замечено на Данилихе и Большой Мотовилихе. Также немало их на набережной Камы и около КамГЭС.

Помимо уток, были и другие птицы. У КамГЭС заметили одного большого крохаля, трех хохлатых чернетей и одного орлана-белохвоста. Последний занесен в Красную книгу.

Отмечается, что ежегодно в Перми на зимовку остаются порядка 70 видов птиц.

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