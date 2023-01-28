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НовостиОбщество28 января 2023 5:12

В Чусовом стартовало строительство новой поликлиники

Она откроется в следующем году
Лела Минадзе
Фото: правительство Пермского края

Фото: правительство Пермского края

В Чусовом по улице Коммунистической, 19 начали строить новую поликлинику. Об этом сообщили в правительстве Пермского края.

Здание медучреждения будет переменной этажности — 4 и 6 этажей. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Строительство обойдется в 1 млрд рублей. Завершить его намерены в 2024 году.

В новой поликлинике появятся диагностическая база, отделение реабилитации, дневной стационар и центр амбулаторной онкологической помощи. Строительством занимается пермская компания ООО «Рекон строй».

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