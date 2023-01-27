В Перми объявили в розыск рыбака в коричневом костюме с листочками

Фото: Поисковый отряд "ПрикамьеПоиск"/ВКонтакте.

Жителю Перми Алексею Утемову 47 лет. 18 января он ушел на рыбалку в районе КамГЭС и пропал. В тот день на нем был камуфляжный костюм коричневого цвета с рисунком кленовый лист, на голове темная вязаная шапка, а на ногах – зеленые сапоги «Эва». С собой был рыболовный ящик.

Приметы мужчины сообщили волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск»: на вид 45-47 лет, рост 170 см, худощавый, волосы темно-русые с сединой, глаза карие.

Всех, кому известно местонахождение Алексея Утемова, просьба сообщать по телефонам: 8-922-34567-02 или 102.

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