На пост главы Березников претендует краевой чиновник Алексей Казаченко

На пост главы Березников претендует пять человек. Фото: Василий Вахрин

За кресло главы Березников развернулась нешуточная борьба. Стало известно, что на вакантное место претендует пять человек. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», среди кандидатов директор ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексей Казаченко, бывший замруководителя управления ГКУ ПК «УКС Пермского края» Максим Зубарев, сотрудник АНО «Боевой путь» Олег Наумов, бывший замглавы Березников Алексей Якин и старший менеджер БК «Калий-баскет» Алексей Пегушин. Кстати, основным претендентом на мэра города считается Алексей Казаченко.

Уточним, документы на участие в конкурсе принимали с 27 декабря по 27 января. Сам конкурс запланирован на 8 февраля.

Напомним, депутаты дума Березников приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Константина Светлакова в начале августа 2022 года.

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