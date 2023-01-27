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НовостиПроисшествия27 января 2023 12:25

Два человека погибли в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург

Столкнулись «LADA vesta» и «Peugeot»
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В пятницу, 27 января, около 14.00 на 144 километре автодороги Пермь-Екатеринбург произошла смертельная авария. По предварительной информации, водитель «LADA vesta» выехал на встречку и врезался в «Peugeot».

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

- В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Peugeot», водитель автомобиля «Largus» был госпитализирован в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка уточняются все обстоятельства, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция Прикамья.

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