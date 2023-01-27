На плохо убранный снег пермяки смогут пожаловаться в прокуратуру

Есть что сказать об уборке снега в городе - звоните в прокуратуру!
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Весь город включился в борьбу со снегом. В пятницу, 27 января, по самым проблемным местами Мотовилихинского и Свердловского районов проехал с инспекцией глава города Алексей Дёмкин. 30 января в прокуратуре Перми пройдет прямая линия. С 14 до 15 часов жители города смогут пожаловаться и проконсультироваться по вопросам содержания улично-дорожной сети в зимний период года. Звонить следует по телефону: 205-90-59.
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