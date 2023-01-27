Жители Пермского края хранят более 400 млрд рублей на банковских счетах

Фото: Анастасия ОСИПОВА

По данным на 1 декабря 2022 года, на банковских счетах жителей Прикамья хранятся более 401 млрд рублей. Это на 9% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

Основная часть средств хранится в национальной валюте — 94%. Общая сумма рублевых вкладов увеличилась на 16%, а вкладов в иностранной валюте уменьшилась на 45%.

На начало 2023 года максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках составило 8,1%.

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